بوتين يبحث التحضيرات لمؤتمر برلين حول ليبيا مع رئيس مجلس أوروبا

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث هاتفيا التحضيرات لمؤتمر برلين حول ليبيا، إضافة الى موضوعي إيران وأوكرانيا مع رئيس مجلس أوروبا، شارل ميشيل.

موسكو - سبوتنيك. وأفاد الكرملين، اليوم الخميس:

"خلال المحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، جرى تبادل لوجهات النظر حول القضايا الدولية الملحة. وتم الحديث بالتفصيل عن موضوع الأزمة الليبية، بما في ذلك في سياق الاستعدادات للمؤتمر الدولي حول ليبيا في 19 ديسمبر في برلين".

وأضاف أنه تمت مناقشة الوضع حول إيران، حيث أكد الطرفان "أهمية مواصلة العمل للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة".

وكان طرفا النزاع في ليبيا قد أعلنا وقفا لإطلاق النار، اعتبارا من يوم 12 يناير/كانون الثاني، بناء على مبادرة من روسيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيسين، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي في إسطنبول.

وينعقد مؤتمر برلين في العاصمة الألمانية، الأحد المقبل، بهدف بحث سبل إيجاد حل للأزمة الليبية وضمان وقف إطلاق النار، حيث دعت برلين 11 دولة للمشاركة في المؤتمر، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، مصر، الجزائر، والكونغو، بجانب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر.