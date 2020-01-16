بوغدانوف يبحث مع القائم بالأعمال الليبي في موسكو التحضير لمؤتمر برلين

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، مع القائم بالأعمال لدولة ليبيا في موسكو الاستعدادات لمؤتمر برلين.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "خلال المحادثة، جرى تبادل لوجهات النظر بشأن الوضع الحالي في ليبيا وحولها، مع التركيز على أهمية عقد المؤتمر الدولي حول ليبيا بنجاح في 19 يناير في برلين".

كما بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هاتفياً، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس أوروبا، شارل ميشيل، التحضيرات لمؤتمر برلين حول ليبيا، إضافة إلى موضوعي إيران وأوكرانيا.

وفي هذا السياق، ينعقد في العاصمة الألمانية، يوم الأحد المقبل، مؤتمر حول ليبيا بهدف بحث سبل إيجاد حل للأزمة الليبية وضمان وقف إطلاق النار، حيث دعت برلين 11 دولة للمشاركة في المؤتمر، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، مصر، الجزائر، والكونغو، إلى جانب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر.