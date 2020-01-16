بعد استضافته أعضاء الجالية اليهودية… إشادة إسرائيلية بالعاهل المغربي

أشادت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالعاهل المغربي، الملك محمد السادس، بعدما أقام مأدبة عشاء لشخصيات يهودية مغربية وعالمية.

ونشرت الخارجية الإسرائيلية على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، تغريدة جديدة، أشادت فيها بحفاوة الملك محمد السادس خلال استقباله لشخصيات يهودية مغربية وعالمية وفدت لحضور تدشين بيت الحكمة بـ"الصويرة".

وقالت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة باسم الخارجية الإسرائيلية:

تكريس التعايش في المغرب: صاحب الجلالة الملك محمد السادس يقيم مأدبة عشاء لشخصيات يهودية مغربية وعالمية وفدت لحضور تدشين بيت الحكمة بالصويرة.

تكريس التعايش في #المغرب :صاحب الجلالة الملك محمد السادس يقيم مأدبة عشاء لشخصيات يهودية مغربية وعالمية وفدت لحضور تدشين بيت الحكمة بالصويرة.

حضرها لفيف من كبار الشخصيات المغربية ومستشار الملك أندري أزولاي، والمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو pic.twitter.com/c7a7xewDCY — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 16, 2020

وتابعت الخارجية الإسرائيلية في تغريدتها:

حضرها لفيف من كبار الشخصيات المغربية ومستشار الملك أندري أزولاي، والمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو.

ويشار إلى أن الملك محمد السادس قام، أمس الأربعاء، بزيارة "بيت الذاكرة"، بمدينة الصويرة، وهو فضاء تاريخي، ثقافي وروحي لحفظ الذاكرة اليهودية المغربية وتثمينها، وفريد من نوعه بجنوب البحر الأبيض المتوسط وفي العالم الإسلامي.

وأشار الموقع الإلكتروني "المغرب اليوم"، اليوم الخميس، أن "بيت الذاكرة" المغربي يحتضن الصرح الروحي والتراثي، بعد أشغال ترميمه، كنيس "صلاة عطية" ودار الذاكرة والتاريخ "بيت الذاكرة"، والمركز الدولي للبحث حاييم وسيليا الزعفراني حول تاريخ العلاقات بين اليهودية والإسلام.

وتعكس زيارة الملك لهذا الفضاء، العناية الخاصة التي يوليها للموروث الثقافي والديني للطائفة اليهودية المغربية، وإرادته في المحافظة على ثراء وتنوع المكونات الروحية للمملكة وموروثها الأصيل.