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18:22 16 يناير/ كانون الثاني 2020
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    رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح

    رئيس البرلمان الليبي: سنستعين بالعرب حال التدخل التركي لاحتلال ليبيا

    © REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI
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    قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق، إنه "حال التدخل التركي وإرسال قوات لاحتلال ليبيا، فسيتم الاستعانة بالدول العربية".

    وأضاف صالح في حواره مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "أعتقد أنه عند نقطة الصفر ومحاولة احتلال ليبيا، لن يتردد أحد من العرب، خاصة أن ليبيا لها تاريخها المشرف في الوقوف إلى جانب العرب سواء مصر أو الجزائر والدول الأخرى العربية، وبالتالي نعتقد أن العرب سيكون لهم موقفهم الجاد في هذه الحالة".

    خليفة حفتر
    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    حفتر يحسم موقفه النهائي من المشاركة في مؤتمر برلين الدولي

    وتابع: "حتى الآن لا نحتاج إلى مساندة عسكرية، لكن إذا تدخلت تركيا حسب تهديدات الرئيس التركي، فإنه لا مناص من الاستعانة بمصر أو الجزائر أو غيرهم من الدول الأخرى فالعرب هم الأولى".

    وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، اليوم الخميس، أن تركيا بدأت في إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس قبل أيام من موعد مؤتمر في برلين بشأن الصراع الدائر في ليبيا.

    وحثت تركيا وروسيا الأسبوع الماضي الطرفين المتحاربين في ليبيا على إعلان وقف لإطلاق النار. لكن رغم محادثات في موسكو كان هدفها وقف هجوم خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي المستمر منذ شهور للسيطرة على العاصمة الليبية لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق ولم يوقع حفتر على اتفاق هدنة ملزم يوم الاثنين.

    وكانت تركيا، قالت في وقت سابق، إنها أرسلت فريق تدريب وتعاون يعمل الآن في ليبيا.

    وقال أردوغان، اليوم، إن تركيا بدأت نشر قواتها في ليبيا وإنها ستستخدم كل الوسائل الدبلوماسية والعسكرية لضمان الاستقرار إلى الجنوب من أراضيها.

    وحذر أردوغان، يوم الثلاثاء، من أن تركيا لن تتوانى عن تلقين قوات حفتر "درسا" إذا استمرت في هجومها على حكومة الوفاق الوطني. وكانت المحادثات في موسكو أحدث محاولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد اضطرابات منذ الإطاحة بحكم معمر القذافي في 2011.

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
    © REUTERS / UMIT BEKTAS
    أردوغان يهدد حفتر بـ"تلقينه درسا" في حال واصل هجومه على طرابلس

    وتستضيف ألمانيا، يوم الأحد، مؤتمرا بشأن ليبيا يضم الطرفين المتحاربين والأطراف الأجنبية المساندة لكل منهما وممثلين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وتركيا وإيطاليا. ووجهت الدعوة لحفتر والسراج لحضور المؤتمر لكن لم يتضح ما إذا كانا سيحضرا.

    ووقعت تركيا وليبيا اتفاقين، في نوفمبر/تشرين الثاني، أحدهما بشأن التعاون العسكري والآخر يتعلق بالحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.

    وقال أردوغان، يوم‭ ‬الخميس، إن بلاده ستبدأ قريبا في منح تراخيص للتنقيب والحفر في شرق البحر المتوسط.

    وقال: "في المناطق... (الأخرى) بين تركيا وليبيا أصبح من المستحيل من الناحية القانونية الآن القيام بأنشطة تنقيب وحفر أو مد خطوط أنابيب دون موافقة الجانبين".

    وتابع: "بعد جهود منح التراخيص هذه ستبدأ سفينتنا أوروج ريس عمليات المسح السيزمي في المنطقة".

    وعارضت اليونان وقبرص وأطراف إقليمية أخرى هذا الاتفاق ووصفته بأنه غير قانوني. ورفضت تركيا هذا الاتهام.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    حكومة الوفاق, عقيلة صالح, ليبيا, أردوغان
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