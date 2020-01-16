السودان... قبول استقالة دمبلاب وتعيين مدير جديد للمخابرات العامة

قبل المجلس السيادي الانتقالي بالسودان، اليوم الخميس، استقالة مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أبوبكر دمبلاب.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن المجلس قبل استقالة دمبلاب، في اجتماعه بالقصر الجمهوري، وأعلن تعيين الفريق جمال عبد المجيد، رئيس هيئة الاستخبارات في القوات المسلحة خلفا له.

وكان الفريق أبو بكر دمبلاب مدير المخابرات العامة في السودان، تقدم باستقالته إلى المجلس السيادي الذي يدير شؤون البلاد بشكل مؤقت، بعد رفضه الهجوم على القوات المتمردة التابعة لهيئة العمليات.

ونقل الموقع الإخباري السوداني "الأحداث نيوز" عن مصدر مطلع، قوله إن دمبلاب اتفق مع الحكومة على عدم مهاجمة أفراد العمليات الذين أعلنوا تمردهم الثلاثاء، ما دفع مدير المخابرات للاستقالة بعد هجوم قوات الجيش عليهم.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم إطلاق نار كثيف في موقعين عسكريين، الثلاثاء، بعدما رفض عناصر هيئة العمليات خطة تتعلق بالتقاعد اقترحتها السلطات، وبحسب التصريحات الرسمية، استطاعات القوات المسلحة اقتحام الموقعين وإنهاء التمرد.

وسقط خلال هذه الأحداث 5 قتلى بينهم جنديان، وفقًا لما نقلت "فرانس برس" عن مصادر طبية، فيما تم تعليق السفر عبر مطار الخرطوم لفترة مؤقتة أمس.

واتهم نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي، صلاح قوش مدير المخابرات السابق بالوقوف وراء الأحداث التي شهدتها البلاد الثلاثاء.