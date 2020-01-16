السيسي ومحمد بن زايد يشهدان فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي... صور وفيديو

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، صباح اليوم الخميس، فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي الدولي .

واستهلت الفعاليات بسباق الهجن على مضمار شرم الشيخ الدولي لسباق الهجن.

كما تفقد الرئيس وضيفه الكريم المعرض التراثي والثقافي لأعمال وفنون الحرف اليدوية البدوية المتنوعة الذي يهدف إلى تأصيل تراث البدو في مصر والحفاظ عليه وجعله منتجا سياحيا يتم ترويجه.

وقال الرئيس السيسي إن المهرجان يؤكد على المحبة الدائمة بين الشعب المصري والإماراتي".

وكتب الرئيس المصري على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، شرفت اليوم مع أخي الشيخ محمد بن زايد بإطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي، والذي يؤكد عمق أواصر الصداقة والمحبة الدائمة التي تجمع بين الشعبين المصري والإماراتي.

شرفت اليوم مع أخي الشيخ محمد بن زايد بإطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي، والذي يؤكد عمق أواصر الصداقة والمحبة الدائمة التي تجمع بين الشعبين المصري والإماراتي. pic.twitter.com/5HFyMnGKRp — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) January 16, 2020

وفي السياق، أعرب محمد بن زايد عن سعادته بحضور المهرجان برفقة الرئيس المصري، عبر تغريدة بحسابه الرسمي بموقع "تويتر".

شهدت وأخي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهرجان شرم الشيخ التراثي .. ملتقى يجسد - بفعالياته المتعددة والمتنوعة - موروثنا الشعبي الأصيل وعمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين الإماراتي والمصري.. صون التراث والمحافظة عليه أمانة وحق للأجيال المقبلة. pic.twitter.com/iSraiDqfGI — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) January 16, 2020

وكتب ابن زايد: "شهدت وأخي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهرجان شرم الشيخ التراثي.. ملتقى يجسد، بفعالياته المتعددة والمتنوعة موروثنا الشعبي الأصيل وعمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين الإماراتي والمصري".

وتابع ولي عهد أبوظبي: "صون التراث والمحافظة عليه أمانة وحق للأجيال المقبلة".