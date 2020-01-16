ضبط مسافر عراقي بحوزته قطع أثرية يروم تهريبها إلى إيران

تمكنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الخميس، من ضبط مسافر عراقي بحوزته قطع ومخططات أثرية يروم تهريبها من العراق إلى إيران.

وقالت الهيئة في بيان عبر موقعها في "فيسبوك": "تمكنت هيئة المنافذ الحدودية من ضبط مسافر عراقي بحوزته قطع ومخططات أثرية يروم تهريبها من العراق إلى إيران عبر منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان، وكان بحوزة المسافر قطع أثرية فرعونية عدد (4) ولوحة تتضمن رسوم فرعونية".

وأضافت الهيئة في بيانها: "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة الشيب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".