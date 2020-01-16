مقترح إلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل على طاولة "النواب الأردني" يوم الأحد

يناقش البرلمان الأردني، يوم الأحد المقبل، مقترحا حول إلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل بعد أن أدرج رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، المقترح على جدول جلسة يوم الأحد، بحسب ما أفادت به وكالة "عمون".

وبحسب الوكالة، أدرج رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، المقترح بقانون لإلغاء اتفاقية الغاز من إسرائيل على جدول جلسة الاحد.

ولم يرافق إدراج القانون إدراج مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة ولا تعتبر جلسة رقابية لمناقشة ملف الطاقة وإنما هي جلسة تشريعية.

وإذا تمت الموافقة على مقترح القانون، سيتم إرساله للحكومة لتقديمه بصيغة مشروع قانون.

وتنص المادة 95 من الدستور على ما يلي:

"1 . يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها".

2. كل اقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها".