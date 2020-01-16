الحريري: هناك حكومة جديدة في لبنان وهي التي ستتعامل مع السندات الدولية

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن هناك حكومة جديدة في لبنان وهي التي ستتعامل مع موضوع السندات الدولية.

وحسب تلفزيون "إل بي سي" أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بعد الاجتماع المالي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أن هناك حكومة جديدة هي التي ستتعامل مع موضوع اليوروبوند وأن النقاش خلال الاجتماع تركز على الوضع المالي والبنوك.

وأضاف الحريري: "علينا أن نكون صادقين مع الناس ووصلنا إلى هنا لأن الدولة لم تقم بالإصلاحات".

وقال الحريري في حديث مع الصحافيين: "من حارب الحريرية السياسية أوصل البلد إلى هنا."

وأضاف "علينا أن نكون صادقين مع الناس، ووصلنا إلى هنا لأن الدولة لم تقم بالإصلاحات، وفي باريس 2 حصلنا على 10 مليار علمًا أن ذلك كان كفيلًا بإنقاذ الوضع، والمصارف والمصرف المركزي ليسوا كل المشكلة".