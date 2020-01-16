ميركل: استعداد حفتر للالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا رسالة طيبة

قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، مساء اليوم الخميس 16 يناير/كانون الثاني، إن استعداد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، للالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا يعتبر بمثابة "رسالة طيبة".

وأشارت ميركل، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إلى أنه ينبغي أن يرى الجميع في مؤتمر برلين، مواصلة الالتزام بـ"حظر الأسلحة في ليبيا".

وقالت المستشارة الألمانية في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكرواتي: "تعهد حفتر، رسالة جيدة بأنه مستعد للالتزام بوقف إطلاق النار".

وتابعت ميركل "ينبغي أن نرى في مؤتمر ليبيا، قبل كل شيء أن حظر الأسلحة يتم الالتزام به مرة أخرى، وهو ما وافقت عليه الأمم المتحدة بشكل أساسي، ولكن لسوء الحظ لم يتم الالتزام به".

وتستضيف برلين، يوم الأحد المقبل، مؤتمرا في محاولة لإيجاد تسوية في ليبيا بين الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

وينعقد مؤتمر برلين في العاصمة الألمانية، الأحد المقبل، بهدف بحث سبل إيجاد حل للأزمة الليبية وضمان وقف إطلاق النار، حيث دعت برلين 11 دولة للمشاركة في المؤتمر، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، مصر، الجزائر، والكونغو، بجانب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر.

وكان طرفا النزاع في ليبيا قد أعلنا وقفا لإطلاق النار اعتبارا من يوم 12 يناير/ كانون الثاني، بناء على مبادرة من روسيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيسين، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي في إسطنبول.