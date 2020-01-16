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20:06 16 يناير/ كانون الثاني 2020
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    استعداد مغربي لاستقبال "الأسد الأفريقي"

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    كشف موقع إلكتروني مغربي عن استعداد المملكة المغربية لاستقبال مناورات "الأسد الأفريقي".

    وأكد الموقع الإلكتروني "هسبريس"، مساء اليوم، الخميس، عن استعداد المغرب لإقامة مناورات أمريكية مغربية مشتركة تعرف باسم "الأسد الأفريقي"؛ نهاية مارس/آذار المقبل.

    دبابات تي-80 وتي-72 تشارك في مسابقة فوستوك-2018 العسكري
    © Sputnik . The Russian Ministry of Defence
    مناورات الجيش المغربي... معركة الدبابات
    وأفاد الموقع بأن ضباط القوات الجوية الملكية المغربية يستعدون لإجراء تدريبات مكثفة على الطائرات الأمريكية الجديدة، أبرزها "F16 Block 70/72" و"KC-135" المتخصصة في الإمدادات الجوية والهجومات الحربية، حتى يتمكن الجيش المغربي من معرفة خبايا هذه الطائرات النّفاثة.

    وتدخل التدريبات العسكرية في إطار مناورات أمريكية مغربية مشتركة تعرف باسم "الأسد الأفريقي"؛ وهي تمارين دأب الجنود المغاربة على اجتيازها خلال كل سنة، وتمتدّ لـ 15 يوماً في المنطقة الجنوبية للمملكة، حيث تستعد المملكة لاستقبال 2500 جندي أمريكي، في مارس المقبل.

    ويشمل التدريب المغربي الأمريكي المشترك على تمارين مخصّصة للتّعامل مع حالات الطّوارئ والتّدخلات السّريعة والمناورات الجوّية المباغتة، باستخدام طائرات "F-16" و"KC-135" . وسيشمل أيضًا تدريبات ميدانية للمظليين، وتمارين طبية، وتمارين للاستجابة الكيميائية والبيولوجية، وبرنامج للمساعدة المدنية الإنسانية.

    ويطمحُ الجيش المغربي إلى تطوير قدراته الجوية، سواء فيما يتعلّق بقدراتهِ القتالية العسكرية ومستوى تكوين ضبّاطه الذين سيكونون على موعدٍ جديد للاستفادة من أحدث التقنيات في المجال ومن خبرات عدد من ضباط "المارينز" الأمريكيين، حتى يتمكنوا من معرفة خبايا وتقنيات هذه الطائرات النفاثة".

    وأكد الموقع الإلكتروني أن الولايات المتحدة الأمريكية  تراهن على جعل مناورات "الأسد الإفريقي 2020" الحدث الأبرز في إفريقيا خلال هذا العام، من خلال استقبال وفود عسكرية كبيرة وتخطيط وتنفيذ هذه المناورات العسكرية، بمشاركة جنود وضبّاط القوات المسلحة الملكية.

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    الكلمات الدلالية:
    إف 16, مناورات, أمريكا, المغرب
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