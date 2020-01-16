بعد توقفها لأشهر… سقوط بالونات متفجرة على مستوطنة إسرائيلية

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم الخميس، بسقوط مجموعة من البالونات المتفجرة في مستوطنة أشكول، التابعة لمستوطنات غلاف قطاع غزة.

وأوردت القناة العبرية، أنه تم العثور على بالونات مربوطة بجسم مشبوه متفجر في منطقة زراعية في مستوطنة أشكول، وتم استدعاء خبراء المتفجرات للتعامل مع هذه البالونات.

ونقلت القناة، على لسان ضابط يسكن في المستوطنة، أنه لم تقع إصابات بين صفوف المستوطنين جراء سقوط البالون المتفجر، منوهة إلى أن بالونا آخركان قد سقط، أمس، الأربعاء، في مستوطنة سيدروت.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي تصدى أمس الأربعاء إلى 4 قذائف صاروخية انطلقت من قطاع غزة، وبأن المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية"، نجحت في التصدي لاثنين منها، فيما سقط الآخران في مناطق مفتوحة.

سبق أن كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، النقاب عن قيام الجيش الإسرائيلي، بالتوجه إلى شركات تكنولوجية إسرائيلية وأجنبية لإيجاد حلول لظاهرة البالونات الحارقة، التي يتم إطلاقها من قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي، لا يمتلك حتى الآن حلولا لهذه الظاهرة، وأنه يعترف بأنها تؤثر بشكل كبير على الشعور بالأمن لدى سكان غلاف غزة. في وقت توقفت ظاهرة إطلاق الفلسطينيين لبالونات هيليوم حارقة لعدة أشهر.

ويشار إلى أنه من بين الاختراعات الفلسطينية الأخيرة، بالونات الهيليوم الحارقة، والمتفجرة، والطائرات الورقية المشتعلة، و"النبلة" القاتلة، وغيرها.