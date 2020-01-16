قتلى وجرحى بقصف نفذته "النصرة" على مدينة حلب شمالي سوريا

قالت مصادر طبية في مشفى حلب الجامعي أن 18 من ضحايا القصف الذي استهدف مدينة حلب وصلوا إلى المشفى.

وأكدت مصادر طبية لمراسل "سبوتنيك": أن "إجمالي الإصابات التي وصلت إلى المشفى جراء القصف الصاروخي على حي السكري، بلغ 18 مصابا بينهم 4 شهداء وصلوا إلى المشفى بحالة وفاة، و3 جثامين لشهداء مجهولة الهوية".

ورصدت "سبوتنيك" الأضرار التي لحقت بالحي بعدما استهدفته صواريخ "جبهة النصرة" الإرهابية، بعد ظهر اليوم، التي أطلقت من مناطق سيطرتها في ريف المدينة الجنوبي الغربي.

وقال مراسل "سبوتنيك" أن القصف الذي استهدف "حي السكري" أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 14 آخرين في حصيلة أولية.

ونقل المراسل عن مصدر طبي في حلب تأكيده أن الجماعات الإرهابية المسلحة تستخدم في قصف أحياء حلب في الآونة الأخيرة صواريخ معدلة شديدة الانفجار، لافتاً إلى أن أشلاءً لضحايا مجهولي الهوية تناثرت في مواقع الاستهداف في حي السكري اليوم الخميس.

وأشار المصدر إلى نقل عدد من المصابين إلى مشفى الرازي والمشفى الجامعي بحلب لتلقي العلاج، مرجحاً أن ترتفع حصيلة القصف الوحشي لحي السكري، حيث لم تتوافر حتى الآن إحصائية متكاملة ودقيقة عن عدد الضحايا والجرحى بسبب وجود أشلاء كثيرة في مواقع سقوط الصواريخ، موضحاً في الوقت نفسه أن بعض المصابين ممن وصلوا إلى مشفيي الرازي والجامعة تتراوح إصاباتهم بين المتوسطة والخطيرة، حيث لا تزال الكوادر الطبية تقدم لهم الرعاية الصحية والإسعافات اللازمة.