النائب العام المصري يقرر إخلاء سبيل 3 مصريين وتركيين في قضية وكالة الأناضول

قرر النائب العام المصري إخلاء سبيل 3 مصريين وتركيين في قضية وكالة الأناضول.

وبحسب موقع "مصراوي" أمر المستشار حمادة الصاوي بإخلاء سبيل ثلاثة مصريين بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه، وبإخلاء سبيل تركيين اثنين على أن يسلما للسفارة التركية وللجهة الإدارية وشأنها نحو سرعة تسفيرهما خارج البلاد.

وكانت النيابة العامة قد استجوبت المذكورين على خلفية التحقيقات التي تجريها بشأن وكالة الأناضول التركية.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مدير عام الوكالة: "إطلاق سراح حلمي بالجي أحد موظفي مكتب الأناضول في القاهرة وننتظر الإفراج عن الثلاثة الآخرين".

استدعت وزارة الخارجية التركية أمس الأربعاء القائم بالأعمال المصري في أنقرة إثر توقيف موظفي وكالة الأناضول في القاهرة.

#عاجل | مدير عام وكالة الأناضول: إطلاق سراح حلمي بالجي أحد موظفي مكتب الأناضول في القاهرة وننتظر الإفراج عن الثلاثة الآخرين — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 16, 2020

وردا على الخطوة التركية استدعت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، القائم بالأعمال التركي في القاهرة.

ورفضت الخارجية المصرية، اليوم الخميس، بيان نظيرتها التركية بشأن احتجاز السلطات في مصر عددا من العاملين في مكتب إعلامي تركي داخل القاهرة، قالت عنه أنقرة إنه يتبع وكالة "الأناضول" الرسمية بتركيا، فيما وصفته الداخلية المصرية بأنه خلية إلكترونية تركية هدفها إعداد تقارير لتشويه صورة مصر.