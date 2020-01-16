تسجيل
23:26 16 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    زورق سريع تابع إلى الحرس الثوري الإيراني في الخليج

    صحيفة تكشف كواليس مفاوضات أمريكية إيرانية "تحت الطاولة" برعاية دولتين خليجيتين

    © AP Photo / Vahid Salemi
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    مقتل قاسم سليماني (185)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104225/59/1042255904.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202001161044085681-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86/

    كشفت تقارير صحفية كويتية، مساء اليوم الخميس 16 يناير/كانون الثاني، كواليس مفاوضات أمريكية إيرانية من "تحت الطاولة" برعاية قطرية.

    ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية مصادر دبلوماسية خليجية قولها إن "الأحداث الأخيرة جعلت الكل في الخليج حمائم، يدعون إلى استقرار المنطقة والابتعاد عن لغة الحرب والوصول إلى تسويات، وما قامت به قطر هو خطوة متقدمة لإطفاء الأزمة المشتعلة".

    أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أثناء حضور مباراة افتتاح كأس الخليج في الدوحة (خليجي 24)
    © REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI
    تفاصيل جديدة حول تحرك قطر المباشر بعد واقعة زلزلت العالم
    وتابع المصدر الخلجيي "حتى في أمريكا هناك قناعة من الجمهوريين والديمقراطيين بأنهم لا يريدون الدخول في حرب جديدة".

    وكشف المصدر عن أن هناك "مفاوضات تجري حاليا تحت الطاولة، من اجل التوصُّل الى اتفاق أمريكي-إيراني جديد".

    وأشار المصدر إلى أن "طهران لا تريد أن تجازف وتضحّي بالنظام، وترغب في التوصّل إلى اتفاق جديد، يحفظ ماء وجه الجميع، والرئيس ترامب الذي تحدث مباشرة بعد الضربة الإيرانية أنه مستعد للتوصل إلى اتفاق جديد، يدرك أن التوصل إلى صفقة جديدة مع إيران يعني أنه ضمن فترة ولاية ثانية".

    وأكد المصدر الخليجي أن "التحرّك الدبلوماسي لم يبدأ بقطر، بل بدأ في عمان التي نجحت في خرق الجدار والتوصل إلى الاتفاق النووي، لكن إدارة ترامب نسفت هذا الاتفاق، ما أدى إلى توتّر شديد".

    وأوضحت المصادر الخليجية أنه يوجد حاليا "تنسيق وتواصل مستمر بين سلطنة عمان وقطر".

    وأشارت المصادر إلى أن

    تحرك الدوحة القوي، جاء بعدما أثبتت أن الدول البعيدة عن المنطقة مثل باكستان واليابان، لن يكون لهما قدرة كبيرة على إدارة ملف الوساطة، كما أن الدور الأوروبي يثير دوما ريبة الإيرانيين الذين يعتبرون أوروبا تقف دوما في صف أمريكا.

    وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

    وردت إيران على مقتل سليماني بإطلاق صواريخ على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق، يوم الأربعاء، في عملية وصفها الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بأنها "صفعة على وجه" الولايات المتحدة، مضيفا أنه ينبغي على القوات الأمريكية أن تغادر المنطقة.

    الموضوع:
    مقتل قاسم سليماني (185)

    انظر أيضا:

    كيف تستثمر أمريكا حادث الطائرة الأوكرانية في إيران؟
    هل اتفقت أمريكا وإيران للقضاء على "احتجاجات العراق"
    إيران: خروج أمريكا من المنطقة يوقف مأساة سرقة النفط السوري
    بيان من الرئاسات الثلاث في العراق على خلفية المواجهة العسكرية الأخيرة بين أمريكا وإيران
    مستشار خامنئي يكشف أمرا دفع أمريكا للتراجع عن الرد على إيران
    الكلمات الدلالية:
    سلطنة عمان, قطر, إيران, أمريكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    جنود من وحدة البنادق الآلية في تدريب التزلج في منطقة كيميروفو
    التزلج يكون عسكريا أيضا...مناورات الجيش الروسي
    حرب أمريكا وهواوي لكسب قلب ميركل
    حرب أمريكا وهواوي لكسب قلب ميركل
    إنفوجراف - 11 معلومة عن قاعدة برنيس العسكرية في مصر
    11 معلومة عن قاعدة برنيس العسكرية في مصر
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك