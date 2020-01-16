السيسي يناقش أزمة سد النهضة مع البرهان

تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في السودان.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس السيسي أكد الروابط التاريخية الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل.

ونشر السفير راضي على الحساب الرسمي للرئاسة المصرية على "الفيسبوك"، مساء اليوم، الخميس، بيانا، أكد فيه أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع، عن كثب، كافة التطورات على الساحة السودانية، منوها إلى الموقف المصري الإستراتيجي الثابت والداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.

ومن جانبه، ثمن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، التقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان، وبالجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، ومشيدا بالدعم المصري، غير المحدود، للحفاظ على سلامة واستقرار السودان.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن الاتصال الهاتفي بين السيسي والبرهان تناول كذلك التباحث حول تطورات عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً مفاوضات سد النهضة والأزمة الليبية، حيث تم التوافق بين الجانبين حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المشترك في هذا السياق.