"أنصار الله": تصعيد التحالف يناقض تصريحات المبعوث الأممي

علقت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الخميس، على إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، لمجلس الأمن الدولي بشأن مستجدات جهوده للحل السياسي.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في تغريدة على حسابه في "تويتر" إن "تصعيد العدوان (التحالف العربي) يناقض تصريحات المبعوث الأممي مارتن غريفيث".

وأضاف: "العدو (التحالف العربي) يواصل تصعيده من خلال الزحوفات والتسللات اليومية وكذلك غارات الطيران".

وأشار إلى "أن الطيران شن اليوم ثلاث غارات جوية على مديرية كتاف في محافظة صعدة".

تصعيد العدوان يناقض تصريحات المبعوث الأممي مارتن غريفيث فالعدو يواصل تصعيده من خلال الزحوفات والتسللات اليومية وكذلك غارات الطيران حيث شن اليوم ثلاث غارات جوية على مديرية كتاف بمحافظة صعدة. — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 16, 2020

وكان المبعوث الأممي وصف خلال إحاطة قدمها في وقت سابق اليوم لمجلس الأمن، الأسبوع الحالي بـ"الأكثر هدوءا في اليمن منذ بدء الحرب"، مشيرا إلى "انخفاض التصعيد العسكري"، مضيفا: "منذ بداية يناير الحالي مرت تسعة أيام دون أية غارات جوية على الإطلاق".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.