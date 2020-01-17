خالد بن سلمان عن افتتاح قاعدة "برنيس" المصرية: محور لمواجهة التهديدات في البحر الأحمر

قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، يوم الأربعاء، إن قاعدة برنيس العسكرية التي دشنتها مصر، تعد محورا رئيسيا لمواجهة التهديدات في نطاق البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة العالمية.

وأكد الأمير خالد في تصريح له عقب حضوره فعاليات افتتاح قاعدة "برنيس" العسكرية على أهمية القاعدة العسكرية التي تبين ما وصلت إليه مصر من تطور في منظوماتها العسكرية، بحسب قناة "العربية" السعودية.

صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع يرأس وفد المملكة المشارك في حفل افتتاح قاعدة برنيس العسكرية على شاطئ البحر الأحمر، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية

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.#جدة_اف_ام #السعودية pic.twitter.com/aJ1VBAj0RU — إذاعة جدة (@Jeddah_Radio) January 16, 2020

وترأس نائب وزير الدفاع وفد المملكة المشارك في افتتاح القاعدة على شاطئ البحر الأحمر، وحضر حفل افتتاح القاعدة الجوية ومشاهدة العرض الجوي، ومناورة تمرين قادر (2020).

صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب #وزير_الدفاع -يحفظه الله- ترأس وفد #المملكة في افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بجمهورية #مصر العربية. pic.twitter.com/wexG97xCqt — السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) January 16, 2020

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، قاعدة برنيس العسكرية على البحر الأحمر على مساحة 150 ألف فدان، والتي تعد أكبر قاعدة جوية بحرية في الشرق الأوسط، وفي قطاع البحر الأحمر.

وتقع القاعدة على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكري وعدد من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة.

كما تضم القاعدة رصيفا تجاريا ومحطة استقبال ركاب وأرصفة متعددة الأغراض وأرصفة لتخزين البضائع العامة وأرصفة وساحات تخزين الحاويات، بالإضافة إلى مطار برنيس الدولي ومحطة لتحلية مياه البحر.