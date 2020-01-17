وزير الخارجية الأمريكي يشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا لوقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، أن الوزير مايك بومبيو سيتوجه إلى ألمانيا في التاسع عشر من الشهر الحالي لحضور مؤتمر ليبيا والعمل على تعزيز وقف إطلاق النار.

وقال بيان الوزارة إن حضور بومبيو هو جزء من خطة من ثلاث نقاط اقترحها مبعوث الأمم المتحدة بشأن ليبيا، غسان سلام، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

.@SecPompeo will travel to Berlin to attend the German-UN international conference on Libya on January 19. He’ll then begin a four day trip to Colombia, Costa Rica, Jamaica, and Miami to meet with regional leaders to reinforce our shared commitment to the Western Hemisphere. pic.twitter.com/UTK6d9Zw8T — Morgan Ortagus (@statedeptspox) January 16, 2020

وتستضيف ألمانيا، يوم الأحد، مؤتمرا بشأن ليبيا يضم الطرفين المتحاربين والأطراف الأجنبية المساندة لكل منهما وممثلين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وتركيا وإيطاليا. ووجهت الدعوة لحفتر والسراج لحضور المؤتمر.

وحثت تركيا وروسيا الأسبوع الماضي الطرفين المتحاربين في ليبيا على إعلان وقف لإطلاق النار. لكن رغم محادثات في موسكو كان هدفها وقف هجوم خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي المستمر منذ شهور للسيطرة على العاصمة الليبية لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق ولم يوقع حفتر على اتفاق هدنة ملزم يوم الاثنين.

وتتضمن خطة سلامة المقترحة، إعلان هدنة لعيد الأضحى الذي سيحتفل به قرابة 10 آب/ أغسطس، وعقد اجتماع رفيع المستوى للبلدان المعنية من أجل: ترسيخ وقف الأعمال العدائية، والعمل معا من أجل فرض التطبيق الصارم لحظر الأسلحة لمنع تدفق الأسلحة إلى المسرح الليبي، وأن يتبع الاجتماعَ الدولي اجتماع ليبي يضم شخصيات بارزة ومؤثرة من جميع أنحاء البلاد للاتفاق على عناصر شاملة للمضي قدما.