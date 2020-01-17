اليمن... قتلى وجرحى من "أنصار الله" بقصف للجيش غرب صعدة

قتل وأصيب عناصر من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، منتصف ليلة الجمعة، في قصف شنه الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن الجيش استهدف مواقع لـ"أنصار الله" في منطقة بني معين وجبل الأذناب الاستراتيجي بمديرية رازح غرب صعدة.

وحسب المصدر، أوقع الاستهداف قتلى وجرحى في صفوف "أنصار الله"، وأسفر عن احتراق مخزن أسلحة تابع للجماعة.

وكان الجيش اليمني أعلن في 24 نيسان/ أبريل العام الماضي، سيطرة قواته على أعلى قمة في جبل الأذناب الاستراتيجي في مديرية رازح، قبل أن تستعيده "أنصار الله" اثر عملية هجومية شنها مقاتلو الجماعة.

من جهة ثانية، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن طيران التحالف العربي شن 4 غارات على منطقة العشاش في مديرية كتاف شرق صعدة.

ويأتي القصف الجوي عقب ساعات من استهداف طيران التحالف المنطقة ذاتها بـ 3 غارات مماثلة.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.