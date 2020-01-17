القبض على مفتي "داعش" في الموصل ونقله بشاحنة... صور

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية بإلقاء القبض على مفتي تنظيم "داعش"، المعروف بـ"أبو عبد الباري" في الجانب الأيمن من الموصل، حيث تولى تنفيذ عمليات الإعدام وخاصة لرجال الدين، إضافة إلى تفجير جامع النبي يونس إبان سيطرة التنظيم الإرهابي على المدينة في 2014.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن "فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وبعد البحث والتحري والمتابعة المستمرة يتمكن من إلقاء القبض على "مسؤول فيما يعرف بالشرعية ومفتي "داعش" المعروف (شفاء النعمة ) المكنى (أبو عبد الباري)".

وأشار البيان إلى أن "الإرهابي كان يعمل أماما وخطيبا في عدد من جوامع المدينة والمعروف بخطبه المحرضة ضد القوات الأمنية والتي كان يحرض على الانتماء لـ "داعش" ومبايعته ويثقف للفكر التكفيري المتطرف خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وتابع البيان: "ويعتبر من القياديين في الصف الأول لعصابات "داعش" وهو المسؤول عن إصدار الفتاوي الخاصة بإعدام عدد من العلماء ورجال الدين الذين امتنعوا عن مبايعة "داعش".

Latest photos for #ISIS Mufti. He was the strongest supporter of demolishing Mosul heritage. He used to give the Friday Sermon in my neighborhood. He cheered up in the very Friday after the blowing of Prophet Jonah Mosque in the early days of their invasion.

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واختتم البيان بالقول: "وهو المسؤول عن إصدار فتوة لتفجير جامع النبي يونس عليه السلام، وقد تم القبض عليه في منطقة حي المنصور في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

وتستمر القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.