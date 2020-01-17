وزارة الري المصرية: معلومات مهمة حول الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة

ردت وزارة الري المصرية، اليوم الجمعة، على بعض الأنباء والمعلومات التي اعتبرتها خاطئة عن الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة في واشنطن.

وقال الوزارة في بيان لها، إن "بعض المواقع المغرضة تناولت معلومات خاطئة عن الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة بواشنطن، والبيان الختامي الصادر عن الاجتماع"، بحسب ما نشره موقع "بوابة الأهرام".

وأضافت الوزارة البيان أن "الاجتماع تناول العديد من النقاط المهمة، والتى كان قد سبق الإشارة لبعضها فى اجتماع واشنطن فى ٩ ديسمبر/ كانون الأول، حيث تم الحديث عن كميات المياه المراد تخزينها وسنوات الملء عبر الإشارة إلى أن الملء سيكون طبقا لهيدرولوجية النهر بمعنى أن تتوقف على كميات الفيضان المتغيرة من سنة إلى أخرى، وهذا المفهوم لا يعتمد علي عدد السنوات والكميات المخزنة كل عام بشكل محدد أو ثابت إنما اعتمادا علي هيدرولوجية النهر وحالة الفيضان".

وأشارت إلى أن البيان الختامي تناول مرحلة الملء الأولى فى وقت سريع، وتشغيل التوربينات لتوليد طاقة مما يحقق الهدف الأساسي للسد دون تأثير جسيم علي دول المصب للإسهام في توفير الطاقة للشعب الإثيوبي.

وأوضحت الوزارة أنه "تم التوصل إلى تعريفات وتوصيف للجفاف والجفاف الممتد، وتلتزم إثيوبيا بإجراءات لتخفيف المترتبة على ذلك، وسوف يتم استكمال التفاصيل فى هذا الإطار فى مشاورات الأسبوعين المقبلين".

وتابع البيان أن "هناك نقاط عديدة سيتم استكمال التباحث الفنى والقانونى حولها من خلال إطار زمني محدد خلال الأسبوعين المقبلين والذى ينتهي باجتماع واشنطن أواخر شهر يناير/ كانون الثاني، ومن أهمها التعاون فى قواعد التشغيل و آليات التطبيق وكميات التصرفات التى سيتم إطلاقها طبقا للحالات المختلفة".