علاوي: الولايات المتحدة وإيران اختارتا الصراع على حساب الشعب العراقي

قال رئيس ائتلاف "الوطنية" العراقي، إياد علاوي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة وإيران اختارتا الصراع على حساب الشعب العراقي.

وأشار علاوي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "اختارت أمريكا وإيران الصراع على حساب شعب العراق وشعوب المنطقة، فأضحى العراق أرض صراع حيث توافق المتخاصمون على مصادرة قرار الشعب العراقي عندما صوت لائتلاف العراقية الذي فاز بانتخابات 2010" .

اختارت #امريكا و #ايران الصراع على حساب شعب #العراق وشعوب المنطقة، فأضحى العراق ارض صراع حيث توافق المتخاصمون على مصادرة قرار الشعب العراقي عندما صوت لائتلاف #العراقية الذي فاز بانتخابات 2010 . — Ayad Allawi (@AyadAllawi) January 17, 2020

وأضاف علاوي: "يجب أن لا يكون العراق وشعبه اليوم مسرحاً للصراع بين المتخاصمين وهو يواجه الإرهاب ولا يزال تحت طائلة البند السادس وعلى السلطة الحاكمة التفكير بمصلحة العراق وشعبه أولاً ومن ثم سلامة شعوب المنطقة".

يجب ان لا يكون #العراق وشعبه اليوم مسرحاً للصراع بين المتخاصمين وهو يواجه #الارهاب ولا يزال تحت طائلة البند السادس وعلى السلطة الحاكمة التفكير بمصلحة العراق وشعبه اولاً ومن ثم سلامة شعوب المنطقة . — Ayad Allawi (@AyadAllawi) January 17, 2020

أعلن زعيم ائتلاف "الوطنية" في العراق، إياد علاوي، يوم الجمعة الماضية، استقالته من عضوية مجلس النواب العراقي.