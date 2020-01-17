مقتل شرطي في هجوم مسلح جنوبي بغداد

قتل شرطي عراقي، اليوم الجمعة، في هجوم مسلح قرب منزله جنوبي بغداد، وذلك بحسب وسائل إعلام محلية.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر أمني، قوله: "قُتل شرطي منسوب لشرطة النفط، اليوم، بهجوم مسلح لمجهولين بالقرب من منزله ضمن قضاء المحمودية جنوبي بغدالد".

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "قوة أمنية نقلت الجثة إلى الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادثة".

وفي نفس اليوم، أفاد مصدر أمني بأن مدنيا قتل بهجوم مسلح بقضاء الرفاعي في ذي قار.

وقال المصدر إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار، صباح اليوم، تجاه مدني، ضمن قرية سيد شويع بقضاء الرفاعي في ذي قار، ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته"، مشيرا إلى أنه تم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي.