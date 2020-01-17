اندلاع حريق في سفينة قبالة ساحل دبي

قال شاهدا عيان إن حريقا اندلع في سفينة قبالة ساحل دبي بالقرب من فندق برج العرب الفخم، اليوم الجمعة، لكنه تلاشى.

وأضافا الشاهدان لـ "رويترز" أنه كان بالإمكان رؤية عمود من الدخان الأسود الكثيف يبدو أنه يتصاعد من سفينة أو قارب من على بعد من الشاطئ بالقرب من فندق برج العرب الفخم، ولم يتضح حجم السفينة.

وتبدد الدخان بعد حوالي ساعة من نشر أول أخبار عنه على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات حول الحريق، الذي يأتي في ظل توتر شديد بين إيران والولايات المتحدة.

وقال مستخدم لـ"تويتر" في منشور إن الدخان تلاشى لكن المشهد ما زال يبدو سيئا، مضيفا أن هناك قوارب كثيرة تتجه صوبه وأنه شاهد تحرك طائرات هليكوبتر وزورق في اتجاهه.