اليمن... اندلاع معارك بين الجيش و"أنصار الله" شرق صنعاء

اندلعت مواجهات بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الجمعة، شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن الجيش اليمني نفذ هجوماً على مواقع لـ"أنصار الله" في التبة السوداء بمنطقة ضبوعة شمال مديرية نهم التابعة إدارياً لمحافظة صنعاء.

وأضاف بأن مواجهات عنيفة دارت بين الطرفين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة واستخدمت خلالها الصواريخ الموجهة والمدفعية.

وأشار إلى امتداد المواجهات إلى القتب والمجاوحة وبران والمحجر في المديرية ذاتها، المتاخمة للعاصمة صنعاء، من الجهة الشرقية.

وحسب المصدر، فإن المواجهات أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

وتدور بين الحين والآخر معارك كر وفر في مديرية نهم البالغة مساحتها 1841 كيلومترا مربعا، التي تبعد عن وسط صنعاء، بنحو 60 كيلومترا، في ظل سعي القوات الحكومية إلى التقدم باتجاه منطقة المديد مركز المديرية، وسط مقاومة عنيفة من "أنصار الله".