أبو الغيط يمثل جامعة الدول العربية في مؤتمر برلين حول ليبيا

أعلن مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، حسام زكي، اليوم الجمعة، أن هناك توافقا واسعا حول محتوى الوثيقة المقترح توقيعها في مؤتمر برلين، حول ليبيا، من قبل الأعضاء.

وقال زكي لوكالة "سبوتنيك": "الأمين العام (أحمد أبو الغيط) تلقى دعوة وسيشارك في المؤتمر... المؤتمر جرى تحضيره على مدى أكثر من 3 أشهر وهناك توافق واسع من قبل الأعضاء حول مخطط الوثيقة التي سيتم توقيعها خلال القمة".

وردا على سؤال حول موقف الجامعة إزاء التدخل العسكري التركي في ليبيا: "موقف جامعة الدول العربية كان دائما معارضا أي تدخل أجنبي في ليبيا، وهو لم يتغير".

وتستضيف برلين مؤتمرا حول ليبيا يعقد، يوم 19 كانون الثاني/يناير، وذلك بعد المحادثات الليبية - الليبية التي جرت مؤخرا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وسيشارك في المؤتمر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، كما تلقى كل من رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، وممثلين عن الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، دعوة لحضور المؤتمر.