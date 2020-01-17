استهداف مستودعات نفط تابعة للوفاق بالقذائف قرب مطار طرابلس... فيديو

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط التابعة لحكومة الوفاق، سقوط قذائف، ليل الخميس، على مستودعاتها في طريق المطار، ما أدى إلى احتراقها.

وبحسب منشور المؤسسة على "فيسبوك" فقد أدى سقوط القذائف على المستودعات إلى اشتعال النيران في 7 شاحنات تتبع لشركة البريقة لتسويق النفط الليبي.

وأدت القذائف إلى إصابة أحد عناصر الأمن العامل في المنشأة بعدة شظايا، عند تقديمه المساعدة لرجال الاطفاء.

وبحسب موقع "عين ليبيا" فقد قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، تعليقا على الموضوع: "لقد تعرض المستودع إلى القصف عدة مرات منذ بدء أعمال العنف في طرابلس مما هدد سلامة العاملين به، وأدى إلى تعقيد عملية تزويد طرابلس والمناطق المجاورة بالمحروقات وهو أمر غير مقبول بتاتا. ستتابع شركة البريقة إيصال الوقود الضروري إلى المحطات في العاصمة".

وطالبت المؤسسة في بيانها الجهات الدولية والمحلية بالقيام بمسؤوليتها لوقف الاقتتال الذي قد يؤدي إلى حدوث كوارث إنسانية وبيئية.