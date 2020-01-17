المكتب الإعلامي لحكومة دبي يوضح طبيعة حادثة احتراق يخت... فيديو

قالت السلطات المحلية إن حريقا اندلع، اليوم الجمعة، في يخت يخضع لأعمال صيانة قبالة ساحل دبي بسبب عطل في المحرك، مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.

وأمكن رؤية دخان أسود كثيف من ساحل دبي الذي يضم شاطئا قريبا من فندق برج العرب الفاخر، مما أثار القلق من احتمال أن يكون الدخان منبعثا من ناقلة نفط أو سفينة ركاب في وقت يشهد توترا شديدا بين إيران والولايات المتحدة.

جانب من جهود فرق الدفاع المدني في دبي في السيطرة على حريق شب في أحد اليخوت بالقرب من مدينة جميرا وتأمين سلامة ٣ أفراد كانوا على متنه. pic.twitter.com/LXYCZgzFEf — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) January 17, 2020

وقال شاهدان من "رويترز" إن الدخان تبدد بعد حوالي ساعة من نشر أول الأخبار عنه على وسائل التواصل الاجتماعي.

الدفاع المدني في دبي يسيطر على حريق شب في أحد اليخوت بالقرب من مدينة جميرا، نتيجة عطل في المحرك وتسرب الوقود من دون تسجيل أي إصابات بعد أن تم إنقاذ 3 أشخاص كانوا على متنه. pic.twitter.com/Hfm9DkHAxl — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) January 17, 2020

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن الحريق نتج فيما يبدو عن عطل في المحرك وتسرب للوقود، وأن قوة من الدفاع المدني سيطرت عليه وأجلت بسلام ثلاثة أشخاص كانوا على متن اليخت.