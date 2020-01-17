"أنصار الله": مقتل وإصابة العشرات من العدو خلال صد زحف شرق صنعاء

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الجمعة، إحباط هجوم واسع للجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة أنصار الله، العميد يحيى سريع، في بيان على حسابه في "تويتر"، أن:

"قوى العدوان (الجيش اليمني) شنت زحفاً واسعاً جداً على مديرية نهم، استمر من ساعات الفجر الأولى حتى مغرب اليوم، بمساندة من الطيران الحربي بالغارات الجوية".

وأكد "التصدي للزحف وعدم تحقيقه أي تقدم يذكر".

ووفقاً للعميد سريع، تم توجيه "ضربات موجعة للعدو، حيث سقط العشرات منه بين قتيل وجريح".

واعتبر "الزحف المسنود بالغارات الجوية تصعيداً واضحاً وخطيراً".

وقال إن "كل محاولات العدو ستبوء بالفشل"، متوعداً بـ"اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة إزاء هذا التصعيد".