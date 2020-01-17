بعد تحريرها بيوم... الجيش السوري يحبط هجوما للمسلحين على محور "أبو جريف"

تمكنت وحدات الجيش السوري في ريف إدلب من إحباط هجوم للتنظيمات الإرهابية على محور بلدة أبو جريف في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وبحسب "سانا"، فقد أحبطت وحدات الجيش السوري "هجوما عنيفا للمجموعات الإرهابية باتجاه النقاط العسكرية والمناطق الآمنة وكبدتها خسائر كبيرة".

ونقلت الوكالة أن "وحدات الجيش خاضت خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية هاجمت مواقع الجيش والقرى الآمنة على محور أبو جريف بريف إدلب الجنوبي الشرقي".

ولفتت إلى أن "الاشتباكات انتهت بإحباط الهجوم بعد مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وتدمير آليات ثقيلة لهم".

وكانت وحدات الجيش حررت، أمس الخميس، قرى تل خطرة وأبو جريف وخربة داؤود بريف إدلب الجنوبي الشرقي.