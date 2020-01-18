ترامب: يجب على قادة إيران التخلي عن الترويع و"جعلها عظيمة مرة أخرى"

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، الحكومة الإيرانية قائلا إن الشعب الإيراني النبيل يستحق حكومة تهتم بتحقيق أحلامه.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "ينبغي على قادة إيران التخلي عن الإرهاب وجعل إيران عظيمة مرة أخرى بدلا من قيادتها نحو الدمار".

The noble people of Iran—who love America—deserve a government that's more interested in helping them achieve their dreams than killing them for demanding respect. Instead of leading Iran toward ruin, its leaders should abandon terror and Make Iran Great Again! https://t.co/RLjGsC5WLc — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 17, 2020

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،، إن على المرشد الأعلى في إيران، آية الله على خامنئى، أن "ينتبه بشدة إلى كلماته"، وذلك عقب انتقاد خامنئي الولايات المتحدة في خطبة الجمعة في طهران.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أوائل الشهر الحالي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، وآخرين.

وردت إيران باستهداف قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية في العراق، وتوعدت العديد من فصائل المقاومة العراقية باستهداف القوات الأمريكية ردا على اغتيال سليماني.

وجاء الهجوم الصاروخي الإيراني، بعد توعد طهران بالرد على ضربة أمريكية بطائرة مسيرة قتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد العراقي، أبو مهدي المهندس، في بغداد.