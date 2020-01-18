"بتعرف مين قتل بيك"... حرب كلامية بين السيد والحريري

نشر سعد الحريري، رئيس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال في لبنان، تغريدة هاجم فيها النائب جميل السيد بعد اتهامات وجهها له واصفا إياه بـ"الطائفي".

هاجم الحريري النائب جميل السيد بعد تغريدة الأخير التي قال فيها " الحريري:لن أكون شاهد زور(محمد زهير الصدّيق) على تخريب بيروت!

شرطة بيروت والأمن أوقفوا أشخاصاً من كل الطوائف،

وطالما هيك،

لماذا تحريضك الطائفي البغيض؟

بتعرف إنو بغيابك،

أزلامك وأزلام غيرك ما قصّروا ببهدلة الجيش والشرطة بشوارع بيروت؟

ليش ما استنكرْت إلا لمّا دقوا بالمصارف وبجيبتك؟!".

الحريري:لن أكون شاهد زور(محمد زهير الصدّيق) على تخريب بيروت!

شرطة بيروت والأمن أوقفوا أشخاصاً من كل الطوائف،

وطالما هيك،

لماذا تحريضك الطائفي البغيض؟

بتعرف إنو بغيابك،

أزلامك وأزلام غيرك ما قصّروا ببهدلة الجيش والشرطة بشوارع بيروت؟

ليش ما إستنكرْت إلا لمّا دقوا بالمصارف وبجيبتك؟! — اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) January 16, 2020

ليرد عليه الحريري بتغريدة قال فيها "إلى جميل السيد النابغة في الاقتصاد والاغتيال والكذب والاحتيال والنصب، أحسن شي تسكت يا من سرق ونهب وورد متفجرات مع صديقه ولا كلمة".

إلى جميل السيد النابغة في الاقتصاد والاغتيال والكذب والاحتيال والنصب ، احسن شي تسكت يا من سرق ونهب وورد متفجرات مع صديقه 🤫🤫🤫🤫 ولا كلمة — Saad Hariri (@saadhariri) January 16, 2020

إلا أن السيد رد على التغريدة قائلا "هيئتك نسيت تحُطّ بالتويت تبعك أهمّ تهمة ركّبتها إنت وقضاتك وضباطك الزعران! بتعرف شو هيي؟!!! معقول تنسى إنّك قلت أنو جميل السيّد قتل بيَّك!! ولو؟! معقول تنسى متفجرات بَيَّك وتتذكّر متفجرات ميشال سماحة؟! بتعرف ليش نسيت؟ لأنك بتعرف مين قتله، إسأل حبيبك محمد زهير الصدّيق...".

هيئتك نسيت تحُطّ بالتويت تبعك أهمّ تهمة ركّبتها إنت وقضاتك وضباطك الزعران!

بتعرف شو هيي؟!!!

معقول تنسى إنّك قلت أنو جميل السيّد قتل بيَّك!!

ولو؟!

معقول تنسى متفجرات بَيَّك وتتذكّر متفجرات ميشال سماحة؟!

بتعرف ليش نسيت؟

لأنك بتعرف مين قتله،

إسأل حبيبك محمد زهير الصدّيق... pic.twitter.com/0khleROlbx — اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) January 17, 2020

يذكر بأن الحريري استقال من رئاسة الحكومة في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.