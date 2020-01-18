تراجع السيولة النقدية في لبنان بأكثر من نصف مليار ليرة

أصدرت مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان المركزي تقريرا أكدت فيه انخفاض الودائع تحت الطلب بمقدار 127 مليار ليرة لبناني، مقابل ارتفاع العملة المتدالة بمقدار 389 مليار ليرة.

وبحسب ما نشرته "العربية" في تويتر فقد بين التقرير أن تراجع الودائع المقوّمة بالعملات الأجنبية بمقدار 203 ملايين دولار أدى إلى تراجع إجمالي الودائع باستثناء الودائع تحت الطلب بمقدار 565 مليون ليرة لبنانية على مدار اسبوع واحد، فيما تراجعت الودائع لأجل والودائع الادخارية بمقدار 544 مليار ليرة.

فيما تراجعت السيولة الجاهزة بالليرة اللبنانية خلال الأسبوع الممتد من 2 إلى 9 يناير/كانون الثاني 2020 بقيمة 653 مليار ليرة لبنانية، لتصل إلى 201.8 مليار ليرة لبنانية، بهبوط نسبته 5.17% مقيّمة على أساس سنوي.

وكان سعر صرف الدولار في الأسواق اللبنانية وعند الصرافين سجل رقما قياسيا جديدا، يوم الجمعة الماضي، حيث تراوح بين 2430 و2470 ليرة مقابل كل دولار بعدما كان تراوح أمس بين 2300 و2400 ليرة.

ويشهد لبنان احتجاجات وتظاهرات مستمرة في مختلف المناطق اللبنانية من خلال قطع الطرقات وإغلاق المرافق العامة، احتجاجا على سياسات الحكومة الأخيرة.