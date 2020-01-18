رئيس مخابرات إسرائيلي سابق يكشف استراتيجية بلاده تجاه غزة

وذكر الجنرال عاموس يادلين، رئيس جهاز المخابرات العسكرية "أمان" الإسرائيلية السابق، أن استراتيجية بلاده حول القضية الفلسطينية ، تتمثل في استمرار التفريق بين قطاع غزة والضفة الغربية، وفك الارتباط بينهما، والتوصل إلى تسوية بأقل ثمن ممكن، وضرورة العمل على التهدئة الأمنية في هذه الجبهة.

وأجرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء أول الخميس، حوارا مع الجنرال عاموس يادلين، مدير مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، أكد من خلاله أن الخطر الحقيقي على بلاده يكمن في الصواريخ الدقيقة التي بحوزة حزب الله اللبناني.

ونقلت الصحيفة على لسان يادلين أن إيران تمثل أيضا خطرا على بلاده، ولكن الصواريخ الدقيقة التي استحوذ عليها حزب الله هي الأخطر، رغم اعترافه بأن التقييم الاستراتيجي لإسرائيل للعام 2020، يؤكد تملك إيران لقنبلة نووية خلال عامين.

وأوردت الصحيفة العبرية أن إيران تعد الخطر الأبرز، كونها قوة تقليدية، ولكن لها ذراع أخرى ممثلة في سوريا ـ على حد قول الجنرال عاموس يادلين ـ مشددة على وجوب انتباه بلاده إلى توجه إيران النووي خلال الأعوام المقبلة.

سبق أن أشار تقدير الموقف السنوي الصادر عن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، للعام 2020، الثلاثاء الماضي، إلى أن "سوريا ستظل أرضا خصبة للقتال عبر الحدود. وستواصل تركيا احتلال الأراضي وستواصل روسيا تعزيز وجودها في سوريا".