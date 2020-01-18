الشرطة الإسرائيلية تعتقل سيدة فلسطينية بالقدس بزعم تنفيذ اعتداء طعن

رام الله - سبوتنيك. وقال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك": "هاجم جنود الجيش الإسرائيلي سيدة فلسطينية قرب باب العامود، وبدأوا بالصراخ وأشهروا أسلحتهم صوبها وأجبروها على التوقف قبل اعتقالها".
طرحوها أرضا ثم اعتقلوها.. شرطة الاحتلال تعتقل سيدة فلسطينية بالقدس المحتلة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن pic.twitter.com/cNL5dUCiYh— وكالة شهاب (@ShehabAgency) January 18, 2020
وزعمت القناة العبرية الـ"13"، ظهر اليوم، السبت، أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على سيدة فلسطينية في الخمسينات من عمرها، بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن لجندي إسرائيلي، بسكين، وبأن الشرطة تجري معها تحقيقا في الواقعة.
ממשטרת ישראל נמסר ביחס לחשד לניסיון הפיגוע בירושלים: "אישה חשודה הגיעה סמוך ללוחמי מג"ב הפועלים בשער שכם בירושלים, והניפה סכין לעברם. אדם שהיה בסמוך עליה והלוחמים השתלטו עליה ועצרו אותה. האישה, בשנות ה-50 לחייה, הועברה לחקירה" @Yossi_eli— חדשות 13 (@newsisrael13) January 18, 2020
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