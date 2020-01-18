مستشار الجيش الوطني الليبي: نقتدي بمصر

قال مستشار القوات المسلحة الليبية، صلاح عبد الكريم، إن الجيش الوطني الليبي يقتدي بمصر في محاربتها للإرهاب وعدم مفاوضته.

وبحسب موقع "مصراوي" أضاف عبد الكريم في تصريحات تلفزيونية أن الجيش لا يريد استخدام القوة المفرطة في طرابلس من أجل الحفاظ على المدنيين.

وقال إن "البرلمان والجيش الليبي ليسا من هواة الحروب، ولكن هدفهما تفكيك الجماعات الإرهابية في ليبيا وجمع السلاح وإعادة الأمن والأمان وسيادة الدولة".

وطالب مستشار القوات المسلحة الليبية، المجتمع الدولي، "بمساعدة الشعب الليبي وقواته المسلحة لتحرير ليبيا من الجماعات المسلحة، وعدم غض الطرف عن تركيا التي تحمل الإرهابيين من سوريا والعراق إلى مصراتة وطرابلس وتزويدهم بالسلاح" على حد زعمه.

وتشارك مصر في مؤتمر برلين الدولي بالعاصمة الألمانية لبحث الأزمة الليبية، غدًا الأحد، وذلك على مستوى رؤساء الدول والحكومات، حيث تضم قائمة المدعوين للمؤتمر مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن: أمريكا وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، بالإضافة لدول إقليمية هي: مصر والجزائر والإمارات وإيطاليا وتركيا؛ فضلا عن منظمات دولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وبعثتها إلى ليبيا والاتحاد الاوروبى والاتحاد الأفريقى والجامعة العربية.