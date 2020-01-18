المبعوث الأممي يأمل في إعادة فتح موانئ النفط في ليبيا خلال أيام

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم السبت، إنه يأمل في إعادة فتح موانئ النفط في شرق البلاد خلال بضعة أيام بعد إغلاقها، أمس الجمعة، لكنه لا يمكنه التكهن بذلك.

وأضاف المبعوث الأممري لوكالة "رويترز" إنه "إذا لم يتم حل هذا الأمر اليوم أو الغد فأتوقع طرحه"، في إشارة إلى اجتماع تستضيفه برلين غدا الأحد.

وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، عن قلقها العميق إزاء ما يجري من تعطيل أو وقف لإنتاج النفط في البلاد، كما دعت البعثة جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

وجاء في بيان للبعثة أن "هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة أولا وقبل كل شيء على الشعب الليبي الذي يعتمد كليا على التدفق الدائم للنفط".

وأضاف البيان "تحث البعثة جميع الليبيين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بينما تستمر المفاوضات الدولية في التوسط لإنهاء الأزمة الليبية التي طال أمدها، بما في ذلك التوصية باتخاذ تدابير لضمان الشفافية في تخصيص موارد الدولة. وتكرر البعثة التاكيد على أهمية الحفاظ على سلامة وحيادية المؤسسة الوطنية للنفط".

ويشارك في اجتماع برلين قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.

ويأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.