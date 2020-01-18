تدهور الحالة الصحية للفنانة المصرية نادية لطفي ودخولها "العناية المركزة"

قالت وسائل إلعام مصرية إن الفنانة الكبيرة نادية لطفي تم نقلها إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية.

وبحسب موقع "مصراوي" نُقلت نادية لطفي إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى المعادي العسكري لتدهور مفاجئ في حالتها الصحية إثر وعكة أصابتها بسبب نزلة شعبية.

وأكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لـ"مصراوي" أن "حالة الفنانة الكبيرة مستقرة بعد نقلها للمستشفى وتخضع حاليًا للعلاج اللازم بغرفة العناية المركزة".

وعبرت الفنانة نادية لطفي عن حزنها لفقدان صديقتها الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي التي رحلت عن عالمنا، ونعتها، مؤكدة أن الوسط الفني خسر قامة فنية كبيرة.

يذكر أن الفنانة المصرية نادية لطفي احتفلت مع عدد من نجوم ومشاهير الوسط الفني بعيد ميلادها، وذلك بعد وعكة صحية كانت تعرضت لها مؤخرا.

وقال نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، إن نادية لطفي خضعت لعملية جراحية بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي، وحالتها مستقرة بشكل كبير.

وقال الموقع إن البروفيسور جوزيف إسكندر، تولى إجراء الجراحة لها، وهو طبيب مصري ألماني يأتي بزيارات خاصة إلى مصر لإجراء جراحات أو الكشف على حالات معينة ثم يعود إلى ألمانيا.