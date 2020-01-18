ليبيا... إعلان القوة القاهرة بعد إيقاف صادرات النفط في موانئ بشرق البلاد

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن إغلاق موانئ النفط بشرق ليبيا سيؤدي إلى خسائر في إنتاج النفط الخام بمقدار 800 ألف برميل يوميا، ما يعادل نحو 55 مليون دولار.

طرابلس- سبوتنيك. المؤسسة في بيان لها حالة القوة القاهرة بعد إيقاف صادرات النفط من قبل القيادة العامة من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة.

وجاء في البيان أن القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر وجهاز حرس المنشآت النفطية، أصدرا تعليمات بإيقاف صادرات النفط من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة.

يتبع...