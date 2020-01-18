محللة سياسية: التظاهرات في الجزائر تفقد زخمها

قالت حدة حزام، الكاتبة الصحفية والمحللة السياسية الجزائرية، إن الاحتجاجات عبر البلاد تراجعت كثيرا عن ذي قبل، مشيرة إلى أنها تتركز فقط في العاصمة وبعض ولايات منطقة القبائل.

وأضافت أن الجزائريين انتخبوا الرئيس عبد المجيد تبون، رئيسا للبلاد، عبر انتخابات حرة ونزيهة، ووجدوا فيه حلا للأزمة.

أوضحت، في تصريحات لراديو " سبوتنيك "، أن هناك أقلية مازالت تطالب بمرحلة انتقالية وتريد إلغاء الانتخابات، معتبرة أن هذه الأقلية قد فاتها الوقت لأنها لم تقدم مرشحا للانتخابات.

وقالت إن هناك من يريد فرض شخصية الرئيس السابق للتجمع الثقافي الديمقراطي لتسيير مرحلة انتقالية، معتبرة أن هذا غير ممكن لأنه ليس له عمق أو وعاء انتخابي لذا فهو يعتمد على ضغط الشارع الذي لم يعد كما كان في انطلاقته.

وتظاهر عدة آلاف من الجزائريين، أمس الجمعة، بشوارع العاصمة الجزائر للمطالبة "بتغيير النظام"، وذلك في الأسبوع الـ48 على التوالي للحراك الشعبي.

وتنوعت مطالب وشعارات المحتجين بين محافظة وأخرى، حيث ركز المتظاهرون في محافظات قسنطينة وسطيف (شرق) ومستغانم (غرب) على إطلاق ما تبقى من سجناء الحراك والرأي.