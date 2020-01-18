أنباء عن عملية طعن في الخليل وإلقاء القبض على الفاعل

ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على شخص وصفته بالـ"إرهابي"، بعد عملية طعن في مدينة الخليل الفلسطينية.

وذكرت القناة العبرية الـ13"، مساء اليوم، السبت، أنه وقعت عملية طعن في مدينة الخليل لمستوطن يبلغ من العمر 22 عاما، في وقت ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على الفاعل.

פיגוע הדקירה במערכת המכפלה: הדוקר שנתפס הוא נער כבן 15 @OrHeller — חדשות 13 (@newsisrael13) January 18, 2020

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن المستوطن أصيب بإصابة متوسطة جراء طعنه في الكتف، وبأن الشرطة الإسرائيلية أنقذته من الفاعل ونقلته إلى المستشفى، على الفور، لتلقي العلاج اللازم.

פיגוע בחברון: מחבל דקר אזרח באורח בינוני - ונתפס לאחר מרדףhttps://t.co/lU6YTUTwBg



צילום: AFP pic.twitter.com/qtAgB6QLs2 — ידיעות אחרונות (@YediotAhronot) January 18, 2020

ومن جانبها، نوهت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إلى أن المستوطن الإسرائيلي تم طعنه بالقرب من الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل القديمة، وتم نقله إلى مستشفى بمدينة القدس، وأن إصابته ليست قوية.