قوات الأمن تحاول تفريق المتظاهرين بخراطيم المياه أمام مجلس النواب اللبناني... فيديو

يشهد وسط بيروت مواجهات بين عناصر مكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي والمحتجين الذين تجمّعوا أمام مدخل مجلس النواب في شارع بلدية بيروت.

وأفاد موقع قناة "الجديد" اللبنانية، اليوم السبت، بأن "أعداد المتظاهرين تتزايد في محيط ساحة النجمة والبعض منهم يطلق المفرقعات النارية".

شاهد.. قوى الأمن تحاول تفريق التظاهرات بخراطيم المياه أمام مجلس النواب اللبناني pic.twitter.com/VXGpUFO69g — الحدث (@AlHadath) January 18, 2020

وأضاف أن "المتظاهرون في محيط ساحة النجمة يرمون الفواصل الحديدية والحجارة باتجاه القوى الأمنية".

وأشار إلى أن "القوى الأمنية استخدمت خراطيم المياه والقنابل المسيّلة للدموع لتفريق المتظاهرين".

وبحسب بيان لقوى الأمن الداخلي اللبنانية، عبر "تويتر"، "جري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب، لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين الابتعاد من مكان أعمال الشغب حفاظاً على سلامتهم".

يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين الإبتعاد من مكان أعمال الشغب حفاظاً على سلامتهم.#قوى_الأمن pic.twitter.com/69RSg3AGUy — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 18, 2020

يتبع...