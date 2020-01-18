الأمن الداخلي اللبناني يعلن تعرض قوات مكافحة الشغب لأعمال عنف من محتجين قرب البرلمان

اندلعت مواجهات مساء اليوم السبت بين محتجين وقوات الأمن اللبنانية قرب مجلس النواب في العاصمة بيروت.

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان لقوى الأمن الداخلي اللبنانية، عبر (تويتر) "جري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب، لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين الابتعاد من مكان أعمال الشغب حفاظاً على سلامتهم".

يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين الإبتعاد من مكان أعمال الشغب حفاظاً على سلامتهم.#قوى_الأمن pic.twitter.com/69RSg3AGUy — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 18, 2020

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "القوى الأمنية أطلقت القنابل المسيّلة للدموع باتجاه المتظاهرين في محيط ساحة النجمة"، وأن "عدد من الشبان الملثمين حاولوا إضرام النار بالأسلاك الفاصلة بين القوى الأمنية والمتظاهرين".

وأفاد موقع قناة "الجديد" اللبنانية، اليوم السبت، بأن "أعداد المتظاهرين تتزايد في محيط ساحة النجمة والبعض منهم يطلق المفرقعات النارية".

وأضاف الموقع أن "بعض المتظاهرين حاولوا إزالة الشريط الشائك الذي وضعته القوى الأمنية واستخدموا العوائق الحديدية لاقتحام المدخل المؤدي الى ساحة النجمة ورموا الحجارة وكل ما توافر في أيديهم باتجاه العناصر الأمنية، فيما ردت قوات الأمن برشهم بخراطيم المياه والقنابل المسيّلة للدموع".

شاهد.. قوى الأمن تحاول تفريق التظاهرات بخراطيم المياه أمام مجلس النواب اللبناني pic.twitter.com/VXGpUFO69g — الحدث (@AlHadath) January 18, 2020

وتجمع حشد من المحتجين في ساحة عبد الحميد كرامي من أبناء طرابلس وعكار والضنية والمنية والكورة حيث كانت الباصات والفانات والسيارات بانتظارهم للانطلاق إلى العاصمة للمشاركة في المسيرة.