مقتل وإصابة عشرات من "أنصار الله" في هجوم للجيش اليمني شرقي صنعاء

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، مقتل وإصابة عدد من مسلحي جماعة "أنصار الله"، قدرها بالعشرات في معارك بشرق العاصمة صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبثُ من الرياض، عن مصدر بالمركز الإعلامي للجيش اليمني، قوله إن "القوات شنّت مدعومة بطيران التحالف، هجوما واسعا على مواقع للحوثيين على امتداد جبهات مديرية نهم، انطلق فجر أمس الجمعة، ولا تزال المعارك مستمرة حتى الآن".

وأكد "سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الحوثيين غرب منطقة ضبوعة وغرب سلسلة جبال البياض".

وأشار إلى "استهداف مدفعية الجيش وطيران التحالف، تجمعات وتعزيزات للحوثيين في منطقة المداوير وغرب مفرق قطبين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى منهم وتدمير آليتين وعربة مدرّعة".

وكان مصدر عسكري يمني أبلغ وكالة "سبوتنيك"، بأن الجيش اليمني، نفذ أمس الجمعة، هجوماً على مواقع للحوثيين في التبة السوداء بمنطقة ضبوعة شمال المديرية اندلعت على اثره معارك امتدت إلى القتب والمجاوحة وبران والمحجر، شن خلالها طيران التحالف 3 غارات على منطقة العشرة الواقعة بين قريتي خُلقة وبني زتر.

وحسب المصدر، أوقعت المعارك والغارات الجوية، قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

وأعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للحوثيين، العميد يحيى سريع، أمس الجمعة، في بيان، إحباط هجوم واسع للجيش اليمني بغطاء جوي من التحالف في مديرية نهم، وتكبيد قواته "عشرات القتلى والجرحى".