الحكومة السورية مستمرة في ممارسة واجبها بمكافحة الإرهاب وإنقاذ السوريين من المسلحين

أكدت سوريا، اليوم السبتـ استمرارها في مكافحة العناصر الإرهابية المسلحة، وذلك في رسالة لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، وذلك بعد أكثر من أسبوع منذ تطبيق وقف إطلاق النار بمنطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب.