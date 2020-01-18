وكالة: حكومة الوفاق الليبية تعلن تعرض مصراتة لقصف جوي من قوات حفتر

وذكرت بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.

#عاجل | قوات الحكومة الليبية: طيران حربي داعم لمليشيات حفتر يقصف #مصراتة شمال غربي البلاد (بيان) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 18, 2020

وتستضيف برلين، غدا الأحد، مؤتمرا في محاولة لإيجاد تسوية للأزمة السياسية والعسكرية في ليبيا بين الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

وينعقد مؤتمر برلين في العاصمة الألمانية، الأحد المقبل، بهدف بحث سبل إيجاد حل للأزمة الليبية لضمان وقف إطلاق النار، حيث دعت برلين 11 دولة للمشاركة في المؤتمر، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، مصر، الجزائر، والكونغو، بجانب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر.

وكان طرفا النزاع في ليبيا قد أعلنا وقفا لإطلاق النار اعتبارا من يوم 12 يناير/ كانون الثاني، بناء على مبادرة من روسيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيسين، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي في إسطنبول.