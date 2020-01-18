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    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي في سوتشي، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

    السيسي يوجه رسالة للجيش المصري

    © REUTERS / Pavel Golovkin
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    وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تحية إعزاز وتقدير لكافة قيادات وأفراد القوات المسلحة المصرية.

    وقال الرئيس المصري في رسالته التي نشرتها الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الرئاسة اليوم السبت، "بالأصالة عن نفسي وعن أبناء الشعب المصري، أتوجه لقادة وأفراد قواتنا المسلحة الباسلة بأسمى آيات الإعزاز والتقدير على المستوى المتميز لمؤسستنا العسكرية التي ضرب أفرادها أروع أمثلة البطولة والفداء في أداء مهامهم القتالية والتنموية للوطن، وذلك في ظل ظروف بالغة التعقيد سياسيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا ومعنويا مرت بها مصر في السنوات الأخيرة".

    وأضاف السيسي "وإذ يشرفني أن أعرب عن اعتزازي وفخري بما شهدته من أداء راق خلال افتتاح قاعدة "برنيس" العسكرية، عكس القدرات الاحترافية العالية لقواتنا المسلحة، وما تتمتع به من كفاءة واستعداد قتالي متقدم، فإنني أطالبكم ببذل المزيد من الجهد والعرق والتفاني في التدريبات للحفاظ على هذا المستوى الرفيع، وصولا إلى أقصى درجات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة إليكم".

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    © Sputnik . Igor Dvurekov
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    وتابع قائلا "لقد لمسنا جميعا حجم الفخر والتقدير الذي أبداه الشعب المصري العظيم، وهو يتابع الأداء الراقي لأبنائه من رجال القوات المسلحة خلال المناورة "قادر 2020" التي تمت بأحدث الأسلحة والمعدات، وهو ما يزيد من رفعة جيشه لديه، الذي يسطر كل يوم البطولات والتضحيات للحفاظ على مقدرات وأمن واستقرار وطنهم، في ظل التحديات المتعددة التي تحيط ببلدنا وتعصف بمنطقتنا".

    وختم قائلا "لكم مني، ومن أبناء الوطن أجمع، خالص التقدير وعميق العرفان والامتنان، وإنني على ثقة وحق يقين من أن قواتنا المسلحة العريقة ستظل على عهدنا بها، مثالا يُحتذي به في الانضباط والتفان والعمل وإنكار الذات، وأوصيكم أن تبذلوا أقصى الجهد لتطوير قدراتكم واستعدادكم القتالي العالي دفاعا عن سلامة واستقرار هذا الوطن العزيز... حفظ الله مصر.. وشعبها العظيم.. وقواتها المسلحة الباسلة".

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    الكلمات الدلالية:
    الجيش المصري, الرئيس المصري, السيسي, مصر
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