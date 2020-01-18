قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر يصل إلى برلين

وصل قائد الجيش الوطني الليبي المشيرخليفة حفتر إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة بالقمة المرتقبة غدا حول الأزمة الليبية

وقالت قناة "ليبيا الحدث" التلفزيونية على صفحتها الرسمية "تويتر" إن خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) وصل برلين مساء اليوم السبت لحضور قمة تبدأ غدا لمناقشة سبل حل الأزمة الليبية سلميا.

في غضون، نقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن مصدر خاص في المجلس الرئاسي، أن رئيس المجلس فايز السراج قد يمتنع عن الذهاب إلى برلين.

وأضاف المصدر أن السراج قد يكتفي بإرسال وفد من الحكومة لتمثيله في المباحثات المزمع إجزاؤها غذدا الأحد بالعاصمة الألمانية برلين.

يذكر أن هذا يأتي عقب مطالبة وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في رسالة موجهة إلى السفارة الألمانية لدى ليبيا، بضرورة دعوة كل من تونس وقطر إلى مؤتمر برلين المزمع عقده يوم الأحد القادم، لأهمية تونس كونها جارة حدودية آوت آلاف النازحين الليبيين وأمنها من أمن ليبيا، إضافة إلى أهمية مشاركة دولة قطر التي كانت وما زالت أهم الدول الداعمة لثورة السابع عشر من فبراير، مشددة على أن مشاركة هاتين الدولتين يدعم محادثات السلام وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا.

وتسعى ألمانيا والأمم المتحدة لإقناع طرفي الصراع في ليبيا وداعميهما الأجانب للاتفاق على هدنة وآلية للمراقبة كخطوة أولى على طريق السلام.

ووفقا لبيان مجلس الحكومة الألمانية، ستشارك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. دون أن يتم تحديد على أي مستوى سيتم تمثيل الدول المدرجة. وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، فإن رئيس الوزراء فايز السراج والمشير خليفة حفتر وجهت لهما الدعوة أيضًا إلى برلين".