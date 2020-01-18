مقتل وإصابة أكثر من 40 من الجيش اليمني بقصف صاروخي لمعسكر بمأرب

ذكر مصدر عسكري يمني أن أكثر من 40 من عناصر الجيش اليمني قتلوا وجرحوا في قصف صاروخي على محافظة مارب شمال شرقي البلاد.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "24 عسكريا قتلوا وأصيب 20 آخرون، إثر استهداف تجمعات للجيش في معسكر الاستقبال بمنطقة المليل شمال غربي مأرب، بصاروخ يعتقد أنه باليستي".

وأضاف المصدر أن حريقاً اندلع في المعسكر جراء القصف.

ولم تتبن "أنصار الله" القصف الصاروخي الذي يأتي عقب ساعات من توعد المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية للجماعة العميد يحيى سريع، بـ"اتخاذ إجراءات مناسبة" رداً على تصعيد الجيش اليمني في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

ويشهد اليمن معارك بين التحالف العربي بقيادة السعودية وبين جماعة أنصار الله (الحوثيين) منذ 2015، حيث يسعى التحالف الداعم لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى استعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، ومن ضمنها العاصمة صنعاء.